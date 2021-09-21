Согласно решению местных властей, трибуны стадиона Олимпийский можно заполнить на 90%. Продажа билетов стартует 22 сентября в 15:00.

Интересно Петраков разошелся: вслед за Малиновским вне заявки сборной должен был оказаться еще один лидер

Десятая часть мест в каждом секторе будет пустой ради безопасности. Также каждый зритель должен быть в маске.

Напомним, матч против финнов имеет для Украины важное турнирное значение. У обеих команд по 5 очков, но Финляндия имеет один поединок в запасе. Соответственно, для сохранения шансов на путевки в Катар "желто-синим" нужна только победа.