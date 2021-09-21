На думку колишнього захисника збірної України Владислава Ващука, робити висновки про роботу Олександра Петракова на чолі національної команди ще зарано. Фахівець знайомиться з командою, тому зрозуміло, що результати будуть накульгувати.

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Жовтневі матчі проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини стануть вирішальними у відборі на ЧС-2022. Відсутність у заявці Руслана Маліновського – тренерське рішення, яке потрібно поважати.

Склад визначає головний тренер. Це його вибір. Він несе відповідальність за гру і за результат. Сьогодні у нас стало модним обговорювати рішення тренерів, слова гравців. Футболісти не мають права видавати в ефір, що їм подобається або не подобається. Мене завжди вчили, що якщо наставник сказав або вирішив – це закон,

– вважає Ващук.

Проти Фінляндії "жовто-сині" зіграють у Гельсінкі 9 жовтня, а Боснію та Герцеговину приймуть в домашніх стінах 12 жовтня.