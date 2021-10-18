Так мы сильнее, – Гасперини объяснил отсутствие Малиновского в основе Аталанты
Источник:DAZN
Аталанта на выезде легко разобралась с Эмполи. Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел только на замену.
Как рассказал главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини, сначала он хотел ставить в основной состав Малиновского. Но перед матчем решил отдать предпочтение Иличичу, который часто является дублером украинца.
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С Иличичем в такой игре мы сильнее в построении атак. В сборной он сыграл очень хорошо, вернул свою лучшую форму. На тренировке я заметил, что он готов. Я только вчера вечером решил поставить в состав Йосипа. Сначала думал со старта выпустить Малиновского, а Иличича уже на протяжении матча, как обычно,
– рассказал Гасперини.
Отметим, что Иличич оформил дубль, но перед заменой не сумел реализовать пенальти. Малиновский после выхода на поле тоже имел шанс забить, но не воспользовался им.У меня есть другая информация, – Вацко прокомментировал слова Петракова о замене Ярмоленко и Яремчука