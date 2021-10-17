"У меня есть другая информация о том, что люди не просили замен. Что они могли бежать. Я не претендую на какие-то инсайды, просто разная информация. Я могу констатировать только одно: футболисты, вышедшие на замену в составе сборной Боснии и Герцеговины усилили игру команды и повлияли на усиление игры, а футболисты, которые вышли на замену в составе сборной Украины игру команды не усилили".

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Сразу после игры наставник "сине-желтых" Александр Петраков заявил, что Ярмоленко и Яремчук просили о замене в перерыве львовского поединка.

Напомним, что Роман Яремчук покинул поле на 72-й минуте, после чего боснийцы счет сравняли на 77-й минуте. Андрей Ярмоленко был заменен на 82-й минуте. Вместо первого вышел Даниил Сикан, второго заменил Александр Зубков. Матч на "Арене Львов" завершился вничью 1:1.