Уже в середине первого тайма Аталанта вела в счете 2:0. Дубль оформил словенец Йосип Иличич. Однако вскоре хозяева один гол отыграли усилиями Федерико Ди Франческо.

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На старте второй половины встречи защитник Эмполи Маттиа Вити отметился автоголом – так счет стал 1:3. Аталанта могла несколько раз пропускать, однако Хуан Муссо совместно с защитниками отводил угрозу. Зато на 89-й минуте забили гости – Марио Пашалич на пару с Дуваном Сапатой организовали гол (второй ассист хорвата).

Джанпьеро Гасперини оставил на скамейке запасных нескольких своих лидеров, в том числе и Руслана Малиновского, которых выпустил по ходу встречи. В одном из эпизодов Руслан мог забивать головой, однако кипер потянул удар.

Уже в среду бергамасков ждет встреча в Лиге чемпионов с Манчестер Юнайтед. Надеемся, украинец появится в старте.

Чемпионат Италии, 8 тур

Эмполи – Аталанта 1:4

Голы: Ди Франческо, 30 – Иличич, 11, 26, Вити (автогол), 49, Сапата, 89.