Донецкий Шахтер может противостоять Роме без основного опорного хавбека Тараса Степаненко.

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко имеет серьезные проблемы с коленом.

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Таким образом, наставник команды Луиш Каштру теряет очень серьезную боевую единицу в противостоянии с Ромой в 1/8 финала Лиги Европы.

По прогнозам врачей, Тарас не сможет помочь команде не только в еврокубках, но и встречи в Кубке Украины с Агробизнесом и матчах против Олимпика и Десны в рамках УПЛ.

Напомним, лидер Шахтера почувствовал дискомфорт и был заменен в матче против Руха, который состоялся 21 февраля.