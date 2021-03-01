Степаненко может пропустить матч против Ромы – травма не отпускает хавбека
Донецкий Шахтер может противостоять Роме без основного опорного хавбека Тараса Степаненко.
Источник:ТаТоТаке
Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко имеет серьезные проблемы с коленом.
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Таким образом, наставник команды Луиш Каштру теряет очень серьезную боевую единицу в противостоянии с Ромой в 1/8 финала Лиги Европы.
По прогнозам врачей, Тарас не сможет помочь команде не только в еврокубках, но и встречи в Кубке Украины с Агробизнесом и матчах против Олимпика и Десны в рамках УПЛ.
Напомним, лидер Шахтера почувствовал дискомфорт и был заменен в матче против Руха, который состоялся 21 февраля.
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