Трубин или Пятов: Каштру определил главного кипера Шахтера
Наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру рассказал о конкуренции на позиции голкипера в донецком клубе.
Источник:Офіційний сайт ФК Зоря
По словам Луиша Каштру, пока основной вратарь – молодой Анатолий Трубин, но Андрей Пятов является фантастическим профессионалом и адекватно реагирует на ситуацию.
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"Пятов профессионал и фантастический игрок, он пример для Украины, Шахтера и всех нас. Все то, что он сумел показать – достойно уважения.
Он реагирует на нынешнюю ситуацию как человек, прекрасно понимает, что Анатолий Трубин хорошо работает, как и все другие вратари. Но в данный момент выбрали Трубина, и он уважает наш выбор, принимает как должное. Это не та вещь, которая заставляет Андрея волноваться, потому что он, можно сказать "эталон",
– сказал Каштру после матча против Зари.
Отметим, что последний раз Пятов защищал ворота Шахтера в конце октября в выездном матче Лиги чемпионов против Боруссии Менхенгладбах.
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