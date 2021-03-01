Наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру рассказал о конкуренции на позиции голкипера в донецком клубе.

По словам Луиша Каштру, пока основной вратарь – молодой Анатолий Трубин, но Андрей Пятов является фантастическим профессионалом и адекватно реагирует на ситуацию.

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"Пятов профессионал и фантастический игрок, он пример для Украины, Шахтера и всех нас. Все то, что он сумел показать – достойно уважения.

Он реагирует на нынешнюю ситуацию как человек, прекрасно понимает, что Анатолий Трубин хорошо работает, как и все другие вратари. Но в данный момент выбрали Трубина, и он уважает наш выбор, принимает как должное. Это не та вещь, которая заставляет Андрея волноваться, потому что он, можно сказать "эталон",

– сказал Каштру после матча против Зари.

Отметим, что последний раз Пятов защищал ворота Шахтера в конце октября в выездном матче Лиги чемпионов против Боруссии Менхенгладбах.