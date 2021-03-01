Степаненко може пропустити матч проти Роми – травма не відпускає хавбека
Донецький Шахтар може протистояти Ромі без основного опорного хавбека Тараса Степаненка.
Джерело:ТаТоТаке
Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко має серйозні проблеми з коліном.
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Таким чином, наставник команди Луїш Каштру втрачає дуже серйозну бойову одиницю у протистоянні з Ромою в 1/8 фіналу Ліги Європи.
За прогнозами лікарів, Тарас не зможе допомогти команді не лише в єврокубках, а й зустрічі у Кубку України з Агробізнесом та матчах проти Олімпіка і Десни в рамках УПЛ.
Нагадаємо, лідер Шахтаря відчув дискомфорт та був замінений у матчі проти Руха, який відбувся 21 лютого.
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