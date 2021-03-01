Донецький Шахтар може протистояти Ромі без основного опорного хавбека Тараса Степаненка.

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко має серйозні проблеми з коліном.

До теми Трубін чи Пятов: Каштру визначив головного кіпера Шахтаря

Таким чином, наставник команди Луїш Каштру втрачає дуже серйозну бойову одиницю у протистоянні з Ромою в 1/8 фіналу Ліги Європи.

За прогнозами лікарів, Тарас не зможе допомогти команді не лише в єврокубках, а й зустрічі у Кубку України з Агробізнесом та матчах проти Олімпіка і Десни в рамках УПЛ.

Нагадаємо, лідер Шахтаря відчув дискомфорт та був замінений у матчі проти Руха, який відбувся 21 лютого.