Хавбек Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко объяснил свое высказывание об адаптации Виктора Коваленко, которое стремительно разлетелось сетью.

Хавбек Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко извинился за высказывания об адаптации Виктора Коваленко в Аталанте.

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Недавно футболист в интервью итальянскому изданию заявил: "Коваленко мне сказал, что тренировки Гасперини ужасные". Свое неоднозначное высказывание Тарас решил объяснить, ведь оно стремительно разлетелось сетью и может навредить Виктору Коваленко.

Хочу попросить прощения за недоразумение в интервью Corriere dello Sport. Я сказал, что тренировки в Аталанте очень сложные и Виктору нужно время, чтобы адаптироваться к ним, – сказал Степаненко.