Адаптация Виктора Коваленко в Аталанте проходит не слишком быстро.

По словам хавбека Шахтера Тараса Степаненко, Виктору Коваленко надо время для адаптации, а тренировки в новой команде произвели на новичка не лучшие впечатления.

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Виктор – замкнутый парень, ему нужно время. Он мне сказал, что тренировки Гасперини ужасные, – сказал Степаненко.

Напомним, Коваленко вернулся к тренировкам в общей группе Аталанты после небольшого повреждения. Он перешел в новый клуб зимой за 700 тысяч евро. Дебютировать в составе Аталанты Виктор еще не успел.