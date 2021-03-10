В гости к Манчестер Сити приехал Саутгемптон, который входит в перечень команд, пропускающих больше всех в АПЛ. Украинский сборник Александр Зинченко сыграл 81 минуту и в общем провел качественный поединок.

Источник: 24 канал

Лидер АПЛ быстро повел в счете. Зинченко получил диагональ из глубины и отпасовал на Фила Фодена. С ударом молодого англичанина вратарь справился, но первым на добивании оказался Кевин де Брюйне.

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Правда, вскоре рефери назначил пенальти в ворота Манчестер Сити после фола Эмерика Ляпорта. Удар с отметки реализовал Джеймс Уорд-Праус. Однако в конце тайма хозяева забили еще дважды. Сначала прессинг Зинченко помог Сити завладеть мячом – отлично в концовке эпизода сыграл Рияд Марез. А в компенсированное время к первой половине Илкай Гюндоган добил мяч в ворота после выстрела Мареза в штангу.

Веселый футбол продолжился во втором тайме. Марез и де Брюйне оформили дубли, а между этим ошибкой обороны Сити (Зинченко проиграл верховую борьбу на фланге и, как и партнеры, выглядел пассивно) воспользовался Че Адамс.

Портал WhoScored оценил украинца пятой оценкой в ​​команде – 7,48. После 29 сыгранных матчей у команды Хосепа Гвардиолы 68 очков и они уверенно лидируют.

Чемпионат Англии, 33 тур

Манчестер Сити – Саутгемптон 5:2

Голы: Де Брюйне, 15, 59, Марез, 40, 55, Гюндоган, 45 – Ворд-Праус (пен.), 25, Адамс, 56.