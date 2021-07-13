Серия послематчевых пенальти в финале Евро-2020 между Англией и Италией подарила фанатам настоящую бурю эмоций. Героем противостояния стал Доннарумма, который сумел сохранить ворота на замке после трех ударов с 11-метровой отметки.

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После решающего пятого пенальти, который Доннарумма отразил, голкипер сборной Италии не побежал радоваться, а спокойно, без эмоций, покинул створ ворот. Такая реакция просто шокировала футбольный мир. Как оказалось, Джиджи подвела арифметика.

После пенальти Саки я не сразу обрадовался, потому что не думал, что мы уже выиграли. Я понял это позже, когда ко мне подбежали партнеры, – признался он.

Добавим, что именно вратарь сборной Италии получил звание лучшего игрока Евро-2020.