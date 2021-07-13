Серія післяматчевих пенальті у фіналі Євро-2020 між Англією та Італією подарувала фанатам справжню бурю емоцій. Героєм протистояння став Доннарумма, який зумів зберегти ворота на замку після трьох ударів з 11-метрової позначки.

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Після вирішального п'ятого пенальті, який Доннарумма відбив, голкіпер збірної Італії не побіг радіти, а спокійно, без емоцій, покинув рамку воріт. Така реакція просто шокувала футбольний світ. Як виявилося, Джіджі підвела арифметика.

Після пенальті Саки я не відразу зрадів, бо не думав, що ми вже виграли. Я зрозумів це пізніше, коли до мене підбігли партнери, – зізнався він.

Додамо, що саме воротар збірної Італії отримав звання найкращого гравця Євро-2020.