Новый тренер мадридского Реала Карло Анчелотти не против перехода голкипера. Однако наставник хочет, чтобы решение принимал сам Лунин.

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Как отмечает источник, Андрей готов к такому развитию событий и положительно настроен на возможное возвращение. Стоит добавить, что Овьедо в прошлом сезоне финишировал на 13-й строчке второго испанского дивизиона.

Ранее пресса сватала украинского голкипера в несколько клубов Примеры, в частности, Гранаду.