Андрей Николаевич поделился именами специалистов, которые мотивируют его к тренерской работе. Интересно, что с каждым из них Шевченко работал в качестве игрока.
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Я вдохновлялся Валерием Лобановским, Карло Анчелотти и Жозе Моуринью. Это великие тренеры, которые выиграли немало, – сказал он.
Напомним, Лобановский дал толчок звездной карьере Шевченко в киевском Динамо, с Анчелотти он стал победителем Лиги чемпионов и обладателем "Золотого мяча", а с Моуринью его связывает не слишком удачный период в лондонском Челси.