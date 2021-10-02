Современный тренер должен коммуницировать: Петракову снова досталось за конфликт с Малиновским
Источник:FanDay
Бывший хавбек сборной Украины, а ныне эксперт на телевидении Евгений Левченко не понимает решений главного тренера "желто-синих" Александра Петракова. Перед важными матчами специалист пошел на принцип и оставил вне заявки Руслана Малиновского.
По мнению Евгения Левченко, Руслан Малиновский – одна из ключевых фигур в сборной Украины. Современный менеджер просто не может разбрасываться игроками такого уровня из-за собственных принципов.
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Современный тренер обязан коммуницировать, разговаривать и находить с игроками общий язык. Это главная задача любого менеджера. Для решения этого конфликта нужен именно менеджер – человек, который переступит через свое эго,
– считает Левченко.
Эксперт убежден, что первый шаг к примирению должен сделать именно Петраков, ведь он позволил себе вынести ситуацию из раздевалки на публику.
Напомним, наставник сборной Украины не только поссорился с Русланом Малиновским, но и не вызывал его на октябрьские матчи.
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