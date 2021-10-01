По мнению бывшего хавбека сборной Украины, а ныне – эксперта телеканалов "Футбол" Евгения Левченко, подход Александра Петракова несколько неправильный. По его мнению, негативные вещи должны оставаться в команде, а не выноситься на публику.

Интересно Надо было сделать по-другому, – Милевский признался, о чем больше всего жалеет в карьере

Мне не нравится, что многие вещи, которые нужно хранить внутри коллектива, лежат сейчас в плоскости прессы. Тренер не имеет права "убивать" своих футболистов в СМИ. Он может "материть" их в раздевалке, кричать на них, должен проводить собрания, лекции, но никогда тренер не имеет права выходить на публику и "обс**рать" своих подопечных,

– считает Левченко.

По мнению эксперта, тренер – это так же часть команды, поэтому подобные вещи ничего хорошего для коллектива не принесут.

Тренер должен защищать своих игроков, в противном случае он потеряет их доверие. В такой ситуации рассчитывать на хороший результат не стоит.

Напомним, в сентябре Петраков поссорился с Малиновским и публично об этом рассказал, а впоследствии не внес звездного хавбека на октябрьские матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины, которые имеют решающую роль для "желто-синих" в квалификации на чемпионат мира в Катаре.