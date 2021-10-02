На октябрьские матчи Маркку Канерва вызвал 24-х футболистов. Заметных потерь у сборной Финляндии нет.

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Заявка сборной Финляндии на матч с Украиной

Вратари: Йессе Йоронен (Брешия, Италия), Лукаш Градецки (Байер, Германия), Карлйохан Эрикссон (Мьялби, Швеция).

Защитники: Йоона Тойвио (Хеккен, Швеция), Лео Вяйсянен (Эльфсборг, Швеция), Паулюс Араюури (Фамагуста, Кипр), Роберт Иванов (Варта, Польша), Юхани Ояла (Мотеруэлл, Шотландия), Альбин Гранлунд (Сталь, Польша), Юкка Райтала (Монреаль Импакт, Канада), Николай Алхо (МТК, Венгрия), Николас Хямяляйнен (Лос-Анджелес Гэлакси, США).

Полузащитники: Ильмари Нисканен (Данди, Шотландия), Глен Камара (Рейнджерс, Шотландия), Онни Валакари (Пафос, Кипр), Расмус Шюллер (Юргорден, Швеция), Роберт Тейлор (Бранн, Норвегия), Каан Кайринен (Лиллестрём, Норвегия), Робин Лод (Миннесота Юнайтед, США), Фредрик Йенсен (Аугсбург, Германия), Урхо Ниссиля (Куопио).

Нападающие: Теему Пукки (Норвич, Англия), Йоэль Похьянпало (Ризеспор, Турция), Маркус Форсс (Брентфорд, Англия).

Матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 Финляндия – Украина состоится 9 октября в Хельсинки. Матч начнется в 19:00.