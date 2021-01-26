Помощник Шевченко Андреа Малдера поделился подробностями о работе в тренерском штабе сборной Украины.

Источник: Бомбардир

По словам Малдеры, Шевченко уже более уверенно чувствует себя в роли главного тренера, а в его штабе каждый имеет свои обязанности.

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"В тренерском штабе хорошо распределены роли. Моя роль – тактик-аналитик. Я изучаю детали. Тассотти поддерживает равновесие. Он хороший советчик с неоценимым опытом. Шовковский –человек, который много общается с игроками, он близок с ними.

Все это координирует Шевченко. Считаю, распределение функций хорошо работает. Игроки понимают роли в нашем тренерском штабе. Шевченко прогрессировал именно в этом – в линии компетенции каждого. Он лидер внутри группы", – сказал Малдера.

Также он рассказал интересные подробности о подготовке к матчу с Испанией, в котором "желто-синие" одержали минимальную победу.

"Стратегия на второй матч с Испанией была особенной. У нас было два дня между матчами, и не могли играть Малиновский, Зинченко, Кривцов, Степаненко и многие другие. Был очень сильный соперник, и мы волновались. На предматчевой тренировке мы не были уверены на 100 процентов в плане на игру. Было что-то, что нам не нравилось. Мы переживали не за игроков, а из-за плана на игру.

Если честно, то я не мог спать, в три часа ночи проснулся, посмотрел весь матч Испания –Португалия. На ужине Шева сказал, какие у него были переживания. Он был прав. В пять утра я отправил Шеве смс: "Перед завтраком есть предложение встретиться поговорить. Есть интересная идея!". Думал он спит, но уже через минуту он перезвонил мне. И мы час общались, обменялись мнениями. И потом на завтраке в день матча мы показали игрокам, как хотим действовать в фазе обороны.

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Затем пошли на поле и попытались рискнуть. Я сделал свою работу: подумал, проанализировал, выбирал варианты. Шева решился, у него была эта смелость, и он был очень силен в том, что передал нашу идею игрокам. Он передал им уверенность. Это была командная конструктивная работа.

После матча в раздевалке мы почти плакали от радости из-за того, что пережили в эту ночь, день и во время матча. Это было что-то особенное! Ночью родилась эта идея, и после игры мы были счастливы. Надо отметить старания игроков. Они верили в наш план и за короткий отрезок времени изучили идею и поверили. Мы предложили, а они пошли за нами", – сказал Малдера.