Бразильский фанат Андрея Шевченко имеет в собственности коллекцию всех футболок своего кумира.

Источник: Tribuna

Бразильский фанат собрал впечатляющую коллекцию, похвастаться которой вряд ли могут украинские болельщики.

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Он сумел собрать все игровые футболки Андрея Шевченко на протяжении его карьеры. В коллекции есть футболки одних и тех же клубов, но с разным дизайном формы.

В течение игровой карьеры Шевченко защищал цвета Динамо, Милана, Челси и сборной Украины.