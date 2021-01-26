Впечатляющая коллекция: бразилец собрал все игровые футболки Шевченко
Бразильский фанат Андрея Шевченко имеет в собственности коллекцию всех футболок своего кумира.
Источник: Tribuna
Бразильский фанат собрал впечатляющую коллекцию, похвастаться которой вряд ли могут украинские болельщики.
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Он сумел собрать все игровые футболки Андрея Шевченко на протяжении его карьеры. В коллекции есть футболки одних и тех же клубов, но с разным дизайном формы.
В течение игровой карьеры Шевченко защищал цвета Динамо, Милана, Челси и сборной Украины.
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