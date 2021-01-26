Помічник Шевченка Андреа Малдера поділився подробицями про роботу у тренерському штабі збірної України.

Джерело: Бомбардир

За словами Малдери, Шевченко вже більш впевнено почувається у ролі головного тренера, а у його штабі кожен має свої обов'язки.

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"У тренерському штабі добре розподілені ролі. Моя роль – тактик-аналітик. Я вивчаю деталі. Тассотті підтримує рівновагу. Він хороший порадник з неоціненим досвідом. Шовковський – людина, яка багато спілкується з гравцями, він близький з ними.

Все це координує Шевченко. Вважаю, розподіл функцій добре працює. Гравці розуміють ролі в нашому тренерському штабі. Шевченко прогресував саме в цьому – в лінії компетенції кожного. Він лідер всередині групи", – сказав Малдера.

Також він розповів цікаві деталі про підготовку до матчу з Іспанією, в якому "жовто-сині" здобули мінімальну перемогу.

"Стратегія на другий матч з Іспанією була особливою. У нас було два дні між матчами, і не могли грати Маліновський, Зінченко, Кривцов, Степаненко і багато інших. Був дуже сильний суперник, і ми хвилювалися. На передматчевому тренуванні ми не були впевнені на 100 відсотків в плані на гру. Було щось, що нам не подобалося. Ми переживали не за гравців, а через план на гру.

Якщо чесно, то я не міг спати, о третій годині ночі прокинувся, подивився весь матч Іспанія – Португалія. На вечері Шева сказав, які у нього були переживання. Він мав рацію. О п'ятій ранку я відправив Шеві смс: "Перед сніданком є ​​пропозиція зустрітися поговорити. Є цікава ідея!". Думав він спить, але вже за хвилину він перетелефонував мені. І ми годину спілкувалися, обмінялися думками. І потім на сніданку в день матчу ми показали гравцям, як хочемо діяти в фазі оборони.

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Потім пішли на поле і спробували ризикнути. Я зробив свою роботу: подумав, проаналізував, вибирав варіанти. Шева зважився, у нього була ця сміливість, і він був дуже сильний в тому, що передав нашу ідею гравцям. Він передав їм впевненість. Це була командна конструктивна робота.

Після матчу в роздягальні ми майже плакали від радості через те, що пережили у цю ніч, день і під час матчу. Це було щось особливе! Вночі народилася ця ідея, і після гри ми були щасливі. Треба відзначити старання гравців. Вони вірили в наш план і за короткий відрізок часу вивчили ідею і повірили. Ми запропонували, а вони пішли за нами", – сказав Малдера.