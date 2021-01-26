Похоже на то, что переход форварда сборной Романа Яремчука в другой клуб не состоится.

Источник: Meta-ratings

Агент Романа Яремчука Сергей Серебренников прокомментировал слухи о переходе своего клиента в итальянскую Рому.

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По его словам, предложение в 12 миллионов евро не заинтересует Гент, ведь бельгийцы готовы прощаться с украинцем минимум за 20 миллионов евро.

Насколько мне известно, как минимум до лета Гент не будет рассматривать его продажу. А переход сейчас маловероятен, так как сроки его продажи на бельгийцев не давят.

Осенью Роман переподписал контракт с Гентом на пять лет. Впереди Евро, поэтому до лета подписать Яремчука кому-либо, даже Роме, за такие деньги будет сложно. Думаю, сумма должна колебаться от 20 миллионов, чтобы Гент пошел на сделку, – сказал Серебренников.