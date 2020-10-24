Сборная Украины в ноябре 2020 года проведет три матча. На эти игры тренерский штаб вызывает сразу 32 футболистов. Хотя часть из них будет отсеяна ближе к началу сборов.

Все три матча, которые сыграет сборная Украины, состоятся на выезде. Сначала 11 октября украинцы сыграют с Польшей в Хожуве товарищеский матч. После чего отправятся на матч против Германии в Лейпциг. Там игра запланирована на 14 ноября. А уже 17 ноября в Люцерне состоится игра против сборной Швейцарии. Последние два матча – в рамках Лиги наций.

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На эти матчи вызваны 32 футболиста, среди которых один дебютант – защитник "Шахтера" Виктор Корниенко.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все – "Шахтер"), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тимчик (все – "Динамо"), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Марлос (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Шахов (АЕК, Греция), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").

Этот список будет сокращен ближе к началу сборов.