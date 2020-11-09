Сборные Польши и Украины в среду, 11 ноября, проведут товарищеский матч. Перед этой игрой поляки потеряли трех футболистов, которые не смогут сыграть. Двух игроков сборная Польши не досчитается через коронавирус. Еще один футболист попросил не вызывать его на матчи в ноябре.

Через коронавирус матч против Украины пропустит вратарь Бартоломей Дронговский и защитник Михал Карбовник, сообщили в Польской федерации футбола.

Голкипер Дронговский, выступающий за итальянскую "Фиорентину", был отправлен на самоизоляцию вместе со всеми одноклубниками. Такое решение принял итальянский власть после того, как в команде был обнаружен инфицированный игрок.

Относительно Карбовника, то у игрока "Легии" был положительный тест на коронавирус.

Зато Дамиан Кадзьор сам попросил не вызывать его в сборную. Футболист только недавно перешел в состав испанского "Эйбара" и пропустил предсезонный сбор. Поэтому он обратился в тренерский штаб, чтобы остаться в команде и иметь возможность побороться за место в составе.

Поэтому в сборную Польши вызвали игрока английского "Норвича" Пшемислава Плахету. Он до этого получил вызов в молодежную сборную Польши. Однако с главной командой готовиться к матчу с Украиной. И только после этой игры отправится в команду U-21, где будет готовиться к матчу отбора на молодежный Евро-2021.

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Матч Польша – Украина состоится в среду, 11 ноября, в городе Хожув. Игра пройдет без зрителей.