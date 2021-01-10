Украинец уже традиционно вышел на поле в конце поединка.

Первый тайм дерби Мехелена и Антверпена оказался безголевым, зато после перерыва хозяева трижды поразили ворота соперника и уверенно победили.

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Украинец Марьян Швед вышел на замену на 72-й минуте, когда все вопросы были сняты. Футболист Мехелена не был особо заметен, восемь раз коснулся мяча и отдал четыре передачи (все точные).

Как итог, Мехелен побеждает в третьем туре подряд и каждый раз на поле появляется украинский легионер. Пока роль Шведа не ключевая (всего один гол в шести матчах), однако Марьян получает свое игровое время.

Команда украинца идет на 13-й строчке в Лиге Жупиле, имея в активе 23 пункта. В субботу Мехелен сыграет на выезде с Шарлеруа, который занимает третье место в турнирной таблице.

Чемпионат Бельгии, 30-й тур

Мехелен – Антверпен 3:0

Голы: Схофс, 59, Хайреманс, 63, 67.