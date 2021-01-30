Манчестер Сити закрепился на вершине АПЛ – Зинченко отыграл весь матч
Украинский универсал Александр Зинченко снова помог "горожанам" сделать шаг к чемпионству.
Источник: 24 канал
В матче 21 тура АПЛ Манчестер Сити принимал Шеффилд Юнайтед. Александр Зинченко вышел на позиции левого защитника и отыграл весь матч.
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"Горожанам" удалось забить быстрый гол, который стал единственным в матче. Команда Гвардиолы набарала 44 очка и закрепилась на вершине таблицы АПЛ, имея матч в запасе.
АПЛ, 21 тур
Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – 1:0
Гол: Габриэл Жезус, 9
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