Украинский универсал Александр Зинченко снова помог "горожанам" сделать шаг к чемпионству.

Источник: 24 канал

В матче 21 тура АПЛ Манчестер Сити принимал Шеффилд Юнайтед. Александр Зинченко вышел на позиции левого защитника и отыграл весь матч.

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"Горожанам" удалось забить быстрый гол, который стал единственным в матче. Команда Гвардиолы набарала 44 очка и закрепилась на вершине таблицы АПЛ, имея матч в запасе.

АПЛ, 21 тур

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – 1:0

Гол: Габриэл Жезус, 9