Украинский вингер Андрей Ярмоленко зарабатывает больше всего среди игроков лондонского Вест Хэма.

Источник: Sportrac

Украинец Андрей Ярмоленко продолжает лидировать по уровню зарплаты в клубе. Портал Sportrac, который специализируется на трансферных и зарплатных показателях, обновил рейтинг игроков АПЛ с самой высокой зарплатой.

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Возглавляет список Гарет Бэйл, который получает 35,24 миллиона евро в год от Тоттенхэма и Реала (клубы выплачивают ее поровну). Андрей Яромленко с показателем в 6,75 миллионов евро расположился в средине рейтинга. После ухода Алле в Аякс украинец зарабатывает больше всех в лагере Вест Хэма.

В текущем сезоне Андрей принял участие в 17 матчах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.