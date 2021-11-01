Финляндия, Вейкауслига, 27-й тур

Интер Турку – Сейнайоки – 2:5

Голы: Каллман, 54, Энгстрем, 71 – Нгуэкам, 16, 32, 39, 89, Вольштыньски, 90+2

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Украинский полузащитник Денис Олейник успешно завершил сезон чемпионата Финляндии. В последнем матче его команда разгромила Интер Турку и гарантировала себе "бронзовые" награды.

Олейник внес важный вклад в завоевание наград. В 26 матчах он забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи.