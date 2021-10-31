Беседин знает много примеров, когда футболисты зарабатывали много денег, а после завершения карьеры оставались ни с чем. Он не собирается повторять их путь и уже думает о будущем.

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Вкладываю сейчас, пока есть возможность. В основном это недвижимость. Думаю, это самое стабильное, что есть сейчас. Это апартаменты, квартиры в Киеве, за границей. Просто купил, сделал ремонт, сдал в аренду и забыл. И тебе просто "капает". Появилось еще – взял вторую, третью, четвертую, пятую,

– рассказал Артем.

Напомним, в матче против Швеции в 1/8 финала Евро-2020 Артем получил сложную травму, которая надолго оставила его вне футбольного поля.

Сейчас он проходит реабилитацию, но его возвращения следует ожидать только в следующем году.