По мнению бывшего голкипера Шахтера и сборной Украины, а ныне наставника Вереса Юрия Вирта, Лунину следует подумать о смене клуба. В худшем случае ему еще долго придется довольствоваться местом на скамейке запасных.

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Ему нужна постоянная игровая практика, за хорошие тренировки в сборную не будут вызывать. Даже за такой клуб, как Реал, не стоит держаться, чтобы всю жизнь просидеть на скамейке вторым вратарем. Думаю, Андрей правильно сделает, если сменит команду. Пусть и слабее, зато такую, где будет иметь постоянную практику, где будет расти, прогрессировать как вратарь,

– убежден Вирт.

Напомним, Лунин перешел в мадридский Реал летом 2018 года, но за это время провел за команду всего 1 матч. В прошлом году Зидан поставил Андрея на кубковый матч против скромного Алькояно. "Сливочные" сенсационно уступили ниже по классу сопернику и покинули турнир.

С начала сезона в СМИ доносятся слухи, что Лунин не хочет быть вторым номером и готов рассмотреть предложения других клубов.