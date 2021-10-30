Уже на первой минуте украинец после навеса с правого фланга поборолся с защитниками Эшторила – угловой. Подача от флажка стала роковой для хозяев. Лукас Вериссимо головой отправил мяч в цель.

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Следующего гола пришлось ждать до самой концовки. Снова угловой, те же ворота, тот же фланг. Правда, другая команда. Француз Лоренц Росье удачно выпрыгнул и спас Эшторил от поражения. Как следствие, Бенфика упустила шанс вернуться на первое место. Теперь у Порту 26 очков, а у "орлов" на один пункт меньше. Эшторил идет четвертым с 19 баллами.

Яремчук получил от портала WhoScored самую низкую оценку среди игроков, вышедших в старте "орлов" – 6,27.

Чемпионат Португалии, 10 тур

Эшторил – Бенфика 1:1

Голы: Росье, 90 – Лукас Вериссимо, 2.