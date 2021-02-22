Наставник збірної України Андрій Шевченко не був присутнім на слуханні щодо матчу Швейцарія – Україна, хоча раніше лунала інформація, що він стане "козирем" української сторони.

На прошлой неделе, 16 февраля, состоялось слушание по матчу Швейцария – Украина, в котором "желто-синим" засчитали техническое поражение. CAS выслушал аргументы Украины, Швейцарии и УЕФА.

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Ранее сообщалось, что в слушании непосредственное участие примет и Андрей Шевченко. Наставник национальной команды даже прилетел в Киев, но его в последний момент не внесли в перечень участников слушания. Как пояснили в УАФ, они не хотели подставить Шевченко под "перекрестный огонь" в суде.

Конечно, Андрей Николаевич прилетел, чтобы поддержать нашу позицию в этом вопросе. Он все время был на связи, мы переписывались, держали его в курсе событий. Он действительно очень волнуется и считает, что справедливо будет сыграть этот матч, – рассказал президент УАФ Андрей Павелко.

Свое решение CAS должен сообщить ориентировочно через 3 недели с момента слушания.