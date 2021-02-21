Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко не захотел менять клуб во время зимнего трансферного окна.

По словам Алексадра Денисова, зимой Андрей Ярмоленко имел очень привлекательные трансферные предложения, но остался в Вест Хэме, чтобы не выпасть из обоймы национальной команды на Евро-2020.

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"Травма Ярмоленко не такая ужасная, как ее могли представить. Осталось 10-15 дней до восстановления. Андрей очень сфокусирован и очень мотивирован сыграть на Евро-2020. Сейчас для него это дороже денег, важнее, чем что угодно.

Во время зимнего трансферного окна было сразу несколько предложений о том, чтобы Ярмоленко перешел в другой клуб, но эти страны не способствуют тому, чтобы тебя вызвали в сборную. Был конкретный интерес со стороны Саудовской Аравии и со стороны Северной Америки, со стороны Майами.

Были лучшие условия, но Ярмоленко прекрасно понимал, что в случае этого перехода потеряет возможность сыграть на Евро и отказался от выгодных денежных предложений. Он решил остаться в Вест Хэме, набрать форму и обязательно сыграть в сборной Украины на Евро", – рассказал Денисов.

Отметим, что Ярмоленко не попадет в стартовый состав Вест Хэма, но стабильно выходит на замену. В текущем сезоне он принял участие в 21 матче "молотов", забил 3 гола и сделал 4 ассиста.