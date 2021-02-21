Украинец отыграл весь поединок, а его команда победила в 18 матче подряд.

Источник: 24 канал

Счет в поединке Арсенала и Манчестер Сити было открыто уже на 2-й минуте. Рубен Диаш выполнил лонгбол на Рияда Мареза. Тот в свою очередь навесил в штрафную на Рахима Стерлинга – нападающий Сити головой направил мяч в сетку.

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Как оказалось, это был единственный гол в противостоянии на Эмирейтс. Благодаря победе команда Хосепа Гвардиолы заработала 59 пунктов и сохранила 10-очковый отрыв от Лестера, который идет вторым. В среду на "горожан" ждет поединок Лиги чемпионов против менхенгладбахской Боруссии.

Зинченко получил неплохую оценку от WhoScored – 7,13 (пятый результат в команде). Александр выполнил 79 передач (второй показатель) с хорошим процентом точности – 93,7% (четвертый в команде).

Чемпионат Англии, 25 тур

Арсенал – Манчестер Сити 0:1

Гол: Стерлинг, 2.