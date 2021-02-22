Наставник збірної України Андрій Шевченко не був присутнім на слуханні щодо матчу Швейцарія – Україна, хоча раніше лунала інформація, що він стане "козирем" української сторони.

Минулого тижня, 16 лютого, відбулося слухання щодо матчу Швейцарія – Україна, в якому "жовто-синім" зарахували технічну поразку. CAS вислухав аргументи України, Швейцарії та УЄФА.

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Раніше повідомлялося, що у слуханні безпосередню участь візьме і Андрій Шевченко. Наставник національної команди навіть прилетів до Києва, але його в останній момент не внесли до переліку учасників слухання. Як пояснили в УАФ, вони не хотіли підставити Шевченка під "перехресний вогонь" у суді.

Звичайно, Андрій Миколайович прилетів, щоб підтримати нашу позицію у цьому питанні. Він весь час був на зв'язку, ми переписувались, тримали його в курсі подій. Він справді дуже хвилюється і вважає, що справедливо буде зіграти цей матч, – розповів президент УАФ Андрій Павелко.

Своє рішення CAS має повідомити орієнтовно через 3 тижні з моменту слухання.