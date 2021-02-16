Спортивный юрист Евгений Пронин высоко оценил шансы Украины обжаловать техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии.

По мнению Сергея Пронина, УАФ имеет очень высокие шансы отстоять свою позицию в CAS.

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"С правовой точки зрения я вижу в Украины шансы больше, чем 50 на 50. Но мы уже видели, что в спортивные вещи часто вмешивалась политика, внешнее воздействие.

Вряд ли это такого типа дело, что нужно вмешиваться в него политически. По моему мнению, Украина имеет больше шансов выиграть дело, чем проиграть", – пояснил Пронин.

Напомним, слушание дела началось сегодня в 10:30. От вердикта Спортивного арбитражного суда зависит место "сине-желтых" в следующем розыгрыше Лиги наций. Если техническое поражение не отменят, то команда Шевченко спустится в дивизион В.