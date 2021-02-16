Спортивний юрист Євген Пронін високо оцінив шанси України оскаржити технічну поразку в матчі Ліги націй проти Швейцарії.

На думку Сергія Проніна, УАФ має дуже високі шанси відстояти свою позицію в CAS.

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"З правової точки зору я бачу в України шанси більші, ніж 50 на 50. Але ми вже бачили, що в спортивні речі часто втручалася політика, зовнішній вплив.

Навряд чи це такого типу справа, що потрібно втручатися в неї політично. На мою думку, Україна має більше шансів виграти справу, ніж програти", – пояснив Пронін.

Нагадаємо, слухання справи розпочалося сьогодні о 10:30. Від вердикту Спортивного арбітражного суду залежить місце "синьо-жовтих" в наступному розіграші Ліги націй. Якщо технічну поразку не скасують, то команда Шевченка спуститься до дивізіону В.