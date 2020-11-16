17 ноября сборная Украины сыграет в заключительном матче группового этапа Лиги наций УЕФА со Швейцарией. Этот матч имеет решающее значение, ведь победитель точно гарантирует себе сохранение прописки в элитном дивизионе турнира.

Швейцария – Украина: перед матчем

Что: матч 6 тура Лиги наций

Где: город Люцерн, "Свисспорарена"

Когда: вторник, 17 ноября, 21:45 по киевскому времени

Трансляция: телеканалы "Украина", "Футбол 1", Oll.tv

Арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция)

Положение команд

Швейцария

Сборная Швейцарии на старте Лиги наций в своей группе потерпела поражение от сборной Украины, чем усложнила себе жизнь в битве за сохранение прописки в Лиге А. В своей группе швейцарцы набрали лишь 3 очка благодаря трем ничьим с немцами (1:1) и (3:3) и в последнем матче 5 тура с Испанией (1:1), где могли по игре легко проиграть.

Украина

Сборная Украины заслуженно занимает 3 строчку в своей группе благодаря победам над Испанией (1:0) и той же Швейцарией (2:1). Во всех матчах Украина могла набирать и больше, но не хватило банально реализации моментов. У подопечных Андрея Шевченко есть проблемы в обороне, что они пытаются компенсировать атакой, но пока не очень удачно – 5 мячей забито и 10 пропущено.

Интересная статистика

Швейцария не побеждала ни разу в 7-ми предыдущих играх во всех турнирах;

Украина понесла 4 поражения в 5-ти последних матчах;

Последняя очная встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу Украины;

Швейцария никогда в своей истории не переигрывала Украины (2 ничьи в основное время и 1 поражение).

История встреч Швейцария – Украина

История противостояний сборных Украины и Швейцарии поединками не богата. Впервые команды встретились в 1/8 финала чемпионата мира-2006 в Кельне (Германия), где после ничейных 0:0 в основное и дополнительное время "сине-желтые" вырвали победу в серии пенальти (3:0). Тогда Украина установила исторический рекорд и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Та встреча запомнилась еще и тем, что швейцарцы не забили три пенальти из трех в ворота Шовковского, да и нынешний наставник украинской команды Андрей Шевченко тогда не смог пробить Цубербулера.

В товарищеском матче 2010 года в Женеве команды сыграли вничью – 2:2.

Прогноз от Сборной24

Для Швейцарии это фактически последний шанс зацепиться за соломинку, которая может удержать команду в дивизионе А Лиги наций. 5 игр в Швейцарии в активе 3 балла, что на 3 меньше чем в Украине и если хозяева одержат победу то смогут сполна реабилитироваться за досадное поражение на старте.

Андрей Шевченко это прекрасно понимает и сделает все, чтобы наладить защитные порядки в команде и не проиграть в данном матче.