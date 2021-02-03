Украинский форвард Роман Яремчук не поладил с руководством и не видит своего будущего в чемпионате Бельгии.

Источник: Voetbal24

Украинский нападающий Роман Яремчук обиделся на руководство Гента за то, что клуб не принял предложения продать нападающего.

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Украинский футболистом интересовались Рома и Спортинг, однако бельгийский клуб захотел получить за трансфер украинца 20 миллионов евро, что значительно превышает сумму, которую были готовы выложить клубы. Портал Transfermarkt оценивает Яремчука в 11 миллионов евро, и примерно столько же готовы были за него заплатить. Совет директоров Гента мог специально завысить ценник, чтобы сделка не дошла к завершению.

В некоторых странах трансферное окно еще не закрыто, но шансы, что Яремчук покинет Гент зимой, почти нулевые. Если форварду не удастся сменить клуб в ближайшее время, то он надеется на смену прописки летом.