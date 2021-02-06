Главный тренер Аталанты рассказал об адаптации украинского новичка в Бергамо.

Источник: Calciomercato

Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ситуацию относительно отсутствия Виктора Коваленко в заявке команды на плей-офф Лиги чемпионов.

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"Сегодня (5 февраля, – прим.) у Коваленко была первая тренировка. Мы играем против Реала через 15 дней, а он только прибыл. Было бы неправильно включать его в заявку на Лигу чемпионов, но исключать тех, кто до этого играл много матчей в сезоне", – сказал Гасперини.

Впрочем, Коваленко попал в заявку бергамасков на субботний матч Аталанты в Серии А против Торино. Поединок начнется в 16:00.