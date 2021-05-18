19-летний нападающий играл за юношеские сборные Украины, но в выступлениях за взрослую команду может сменить флаг.

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"Выступления за Германию? Этот вызов заставляет меня гордиться. Мы регулярно обмениваемся информацией, однако решение еще не принято. В любом случае сейчас я концентрируюсь только на клубе", – заверил Шуранов.

В текущем сезоне Второй Бундеслиги Шуранов принял участие в 12 матчах, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.