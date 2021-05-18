По словам Килмана, он всегда помнил о своем украинском происхождении, а украинский паспорт сделал его счастливым.

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"Я родился в Лондоне, всю жизнь здесь прожил, но мои родители родом из Киева и Одессы. Когда я был маленьким, то приезжал в Украину. Мой дедушка до сих пор там живет и дядя, вся семья там живет.

Был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, была очень рада и моя мама. Она хотела сделать фото со мной и паспортом в руках. Вся семья была рада, что он у меня есть", – рассказал Килман.

Отметим, что 23-летний Килман играл за сборную Англии по футзалу, поэтому имеет английское футбольное гражданство.