19-річний нападник грав за юнацькі збірні України, але у виступах за дорослу команду може змінити прапор.

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"Виступи за Німеччину? Цей виклик змушує мене пишатися. Ми регулярно обмінюємося інформацією, однак рішення ще не ухвалене. У будь-якому разі зараз я концентруюся тільки на клубі", – запевнив Шуранов.

У поточному сезоні Другої Бундесліги Шуранов взяв участь у 12 матчах, забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.