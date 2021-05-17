33-летний украинский защитник Евгений Хачериди активно держит себя в форме. Футболист принял участие в тренировке сборной Украины среди ветеранов.
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Также к команде присоединились еще два легендарных футболиста Динамо – Александр Хацкевич и Максим Шацких.
Напомним, что последним клубом Хачериди было Динамо-Брест, которое он покинул в январе. С тех пор футболист ищет новое место трудоустройства. Ранее он сообщал, что не рассматривает предложения из УПЛ, хотя они ему поступали.