Журналист Игорь Цыганик рассказал, при за развитии событий легендарный украинский вратарь Александр Шовковский сможет возглавить Черноморец.

По словам Игоря Цыганыка, Александр Шовковский вполне может стать главным тренером Черноморца, но для этого у клуба должны смениться владельцы.

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Вполне вероятна смена собственника в одесской команды, но это если получится договориться с Климовым. Однако он занял такую ​​позицию... Требует, чтобы ему заплатили столько денег, сколько он сам хочет за бренд под названием Черноморец. Готовы ли будут заплатить потенциальные покупатели такие деньги – это уже вопрос.

Но я сомневаюсь, что при Климове команду возглавит Шовковский. Он – это имя, и если он будет ставить задачи, то они будут серьезными", – считает Цыганик.

Напомним, предыдущий тренер Черноморца Сергей Ковалец покинул "моряков" из-за задолженности по зарплате. Шовковский сейчас работает помощником Андрея Шевченко в сборной Украины.