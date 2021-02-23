Шовковский в Черноморце: при каком условии легендарный вратарь возглавит одесситов
Журналист Игорь Цыганик рассказал, при за развитии событий легендарный украинский вратарь Александр Шовковский сможет возглавить Черноморец.
Источник:Циганик LIVE
По словам Игоря Цыганыка, Александр Шовковский вполне может стать главным тренером Черноморца, но для этого у клуба должны смениться владельцы.
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Вполне вероятна смена собственника в одесской команды, но это если получится договориться с Климовым. Однако он занял такую позицию... Требует, чтобы ему заплатили столько денег, сколько он сам хочет за бренд под названием Черноморец. Готовы ли будут заплатить потенциальные покупатели такие деньги – это уже вопрос.
Но я сомневаюсь, что при Климове команду возглавит Шовковский. Он – это имя, и если он будет ставить задачи, то они будут серьезными", – считает Цыганик.
Напомним, предыдущий тренер Черноморца Сергей Ковалец покинул "моряков" из-за задолженности по зарплате. Шовковский сейчас работает помощником Андрея Шевченко в сборной Украины.
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