Бывший игрок Шахтера, Зенита и Баварии Анатолий Тимощук принял участие в рекламной кампании до дня армии оккупанта.

Бывшая украинская звезда Анатолий Тимощук, который сейчас работает в Зените, стал лицом рекламной кампании клуба ко дню российской армии.

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Традиция отмечать 23 февраля родилась в начале прошлого века. Ее начали для хвалы Красной армии. После распада Советского Союза праздник отмечается в России как День защитника Отечества и является днем воинской славы России.

Таким образом, Тимошук, сыгравший за сборную Украины 144 матча, присоединился к празднованию этой традиции.