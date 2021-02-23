Экс-капитан сборной Украины Тимощук рекламирует носки, посвященные дню российской армии
Бывший игрок Шахтера, Зенита и Баварии Анатолий Тимощук принял участие в рекламной кампании до дня армии оккупанта.
Источник:Інтаграм магазину Зеніта
Бывшая украинская звезда Анатолий Тимощук, который сейчас работает в Зените, стал лицом рекламной кампании клуба ко дню российской армии.
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Бывший капитан сборной Украины "предлагает" болельщикам "сине-бело-голубых" купить "традиционные" носки.
Традиция отмечать 23 февраля родилась в начале прошлого века. Ее начали для хвалы Красной армии. После распада Советского Союза праздник отмечается в России как День защитника Отечества и является днем воинской славы России.
Таким образом, Тимошук, сыгравший за сборную Украины 144 матча, присоединился к празднованию этой традиции.
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