Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов может повесить бутсы на гвоздь после Евро-2020. 36-летний страж ворот готов закончить профессиональную карьеру на мажорной ноте на крупном турнире.

Донецкому клубу во главе с Луишом Каштру, а также главному наставнику сборной Украины Андрею Шевченко нужно искать замену на позицию голкипера. Скорее всего украинские фанаты увидят Пятова на Евро-2020 в последний раз на футбольном поле. Об этом сообщает "Футбольный формат".

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Окончание эпохи легенды

Контракт украинского голкипера с "Шахтером" рассчитан до декабря 2020 года. Стороны пока не садились за стол для переговоров. Поэтому судьба Пятова в клубе пока неизвестна.

При этом летом Пятов говорил, что намерен идти по пути итальянца Джанлуиджи Буффона и играть как можно дольше.

Сейчас главный наставник "Шахтера" Луиш Каштру дает все больше шансов молодому вратарю Анатолию Трубину, который может заменить Пятова в рамке ворот клуба из Донецка.

Неудивительно, почему появилась информация, что боссы донецкого клуба хотят подписать уже следующим летом молодого голкипера "Ворсклы" Дмитрия Резника. Который сможет составить достойную конкуренцию Трубину на вратарскую позицию.

Что известно об Андрее Пятове? Выступает в УПЛ с 2005 года, когда начинал свою карьеру еще в составе "Ворсклы". Через два года подписал контракт с донецким "Шахтером", в котором выступает до сих пор. В футболке национальной сборной Украины сыграл 95 матчей. Андрей является автором рекорда среди вратарей украинских клубов в еврокубках по отраженным пенальти – 4. 35-летний голкипер показал наиболее длительную "сухую" серию в истории сборной Украины – 752 минуты. А также является вторым в истории вратарем главной команды страны по количеству "сухих" матчей.

Кто может заменить Пятова в сборной Украины

В сборной Украины на позицию Пятова есть несколько кандидатов. Номером один на место в воротах является Георгий Бущан, который творил чудеса в последних поединках за сборную, которые стали и дебютными для голкипера "Динамо".

Вслед за динамовцем идет 21-летний голкипер "Реала" Андрей Лунин, который не имеет практики в "королевском клубе", но Зинедин Зидан заявил, что рассчитывает на талантливого вратаря в будущих сезонах. Также Андрей удачно проявил себя в аренде в "Овьедо", не раз спасая ворота команды.

Также Андрей Николаевич вызвал в национальную команду Никиту Шевченко, Юрия Панькива и Дмитрия Резника.