По мнению Шевченко, защитник Динамо Виталий Миколенко должен ярко проявить себя на континентальном первенстве

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"Кто новые украинские таланты? Мыколенко молодой и обладает отличными качествами. Он покажет себя на Евро.

Он может играть в Италии, он выступал очень хорошо. Если хорошо сыграет на Евро, обратит на себя внимание", – отметил Шевченко.

В футболке сборной Мыколенко успел сыграть 14 матчей и отдать 1 результативную передачу.



