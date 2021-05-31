Уже во вторник, 1 июня, будут обнародованы имена футболистов, которые попадут в конечный список "сине-желтых". Ожидается, что объявления состава состоится во второй половине дня.

Читайте также Довбык попал на радары европейских грандов

Всего в распоряжении Андрея Шевченко находится 30 исполнителей. Напомним, что 3 июня украинцы встретятся в Днепре во втором спарринге накануне Евро-2020. Соперником нашей сборной будет Северная Ирландия.

Кто находится на подготовительном сборе

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Труббин (оба – Шахтер), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Роман Безус (Гент, Бельгия).

Нападающие: Артем Довбык (СК Днепр-1), Артем Беседин (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

Кроме того, со временем ожидается приезд в расположение сборной Александра Зинченко.