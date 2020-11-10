Защитник "Вулверхэмптон" Килман неожиданно захотел выступать за сборную Украины
Футболист английского "Вулверхэмптон" Макс Килман сенсационно заявил, что готов выступать за сборные Украины или России. Родители игрока имеют украинские и русские корни, поэтому Килман не прочь сменить гражданство.
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- Начал свою карьеру в структуре "Фулхэма". У него карьере есть опыт выступлений за футзальный клуб.
- Килман уже даже успел дебютировать за сборную Англии по футзалу в 18-летнем возрасте, где он успел сыграть 25 матчей.
- Из футзалом завершил, когда подписал контракт с "волками" в августе 2018 года.
- В этом сезоне сыграл в чемпионате Англии 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. С 2020 года стал одним из ключевых игроков обороны английского клуба.
"Для меня двери открыты для участия в играх за сборную Украины. Когда я был ребенком, то часто отдыхал в Киеве, где живут мои родственники со стороны мамы. Я не особо владею русским языком, но все еще могу говорить на нем", - сказал Килман.
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